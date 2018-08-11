«Фейковый постпред Порошенко доказывает свою необходимость»: эксперт об аресте судна РФ на Украине

Москва, 11 августа. Служба безопасности Украины может арестовать российское судно «Механик Погодин», как это было в случае с сейнером «Норд». Об этом заявил политолог Владимир Джаралла.

Накануне так называемый «постпред президента Украины в Крыму» Борис Бабин заявил, что СБУ планирует арестовать судно «Механик Погодин», которое принадлежит российской компании, находящейся под санкциями Киева. 10 августа российское судно прибыло в Херсонский морской торговый порт. По словам Бабина, российское судно «не скоро» покинет украинский порт.

Джаралла подчеркнул, что инцидент с «Механиком Погодиным» напоминает ситуацию с российским рыболовецким судном «Норд», которое находится под арестом на Украине. По словам эксперта, данная ситуация свидетельствует о том, что фейковый постпред Порошенко пытается доказать свою необходимость на фоне предстоящих президентских выборов.

«Глава фейкового учреждения, созданного при президенте Украины для управления Крымом, пытается демонстрировать активность и доказывать свою необходимость. Скандал с возможным арестом судна «Механик Погодин» в порту Херсона идеален для Бабина с точки зрения медийной раскрутки», — сказал политолог в комментарии изданию «Экономика сегодня».

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что в случае ареста российского судна Москва предпримет контрдействия, которые сделают затруднительным движение украинских судов в Азовском море.

«На само деле большинство моряков Украины, по крайней мере в Азовской акватории, и сегодня стонет после истории с «Нордом», потому что их движение оказалось осложнено. Вряд ли они хотят еще сильнее усугубить свое положение», — сказал Безпалько.

В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд». СБУ оштрафовала российских моряков за «нарушение порядка въезда на временно неподконтрольную территорию Украины». При этом капитана судна Владимира Горбенко обвинили в незаконной ловле рыбы.