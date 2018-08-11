Стало известно место и дата похорон депутата Госдумы РФ Коровникова

Москва, 11 августа. Депутата Государственной думы России Александра Коровникова похоронят на Троекуровском кладбище 14 августа, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей помощник депутата.

Коровников скончался накануне, 10 августа, на 64-м году жизни. По информации аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной думе, причиной смерти депутата стала болезнь.

«Прощание с Александром Венидиктовичем пройдет 14 августа в 11.00 по московскому времени в морге Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента РФ, — сообщил собеседник ФАН.

После прощания и отпевания депутата похоронят на Троекуровском кладбище.

Ожидается, что траурные мероприятия после похорон депутата пройдут и в Великом Новгороде.