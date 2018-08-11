«Скоро звездно-полосатый будет над Киевом»: россияне высмеяли Порошенко за «обещание» поднять флаг Украины над Ялтой

Москва, 11 августа. Президент Украины Петр Порошенко в день Ялты выразил уверенность, что над Крымом якобы поднимется сине-желтый флаг и прозвучит украинский гимн. Россияне высмеяли очередное «обещание» украинского президента, напомнив о его низком рейтинге и пристрастии к алкоголю.

Поднять флаг Украины над Ялтой Порошенко пообещал в субботу в своем Twitter, заявив, что город является жемчужиной Крыма, а Крым в свою очередь якобы является «настоящей жемчужиной украинского государства».

Первым главу Украины спустил на землю председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В своем микроблоге сенатор напомнил, что Ялта и Крым никогда не были «жемчужинами украинского государства», а в предвыборном президентском рейтинге Порошенко занимает одну из последних строчек: поддержать его готовы только 8% украинцев.

«При рейтинге 8% Порошенко осталось лишь одно: бодро обещать поднять украинский флаг то над Севастополем, то над Донецком, то над Ялтой. Тем более, что эти обещания ни к чему не обязывают», — написал Пушков.

При рейтинге 8% Порошенко осталось лишь одно: бодро обещать поднять украинский флаг то над Севастополем, то над Донецком, то над Ялтой. Тем более, что эти обещания ни к чему не обязывают. Всем известно, что ни Ялта, ни Крым никогда не были «жемчужинами украинского государства». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 11, 2018

Россияне также не восприняли очередное «обещание» Порошенко всерьез. Намекая на пристрастие украинского президента к алкогольным напиткам, они посоветовали ему похмеляться после пятницы.

«Господи, что не придет в эту дурную голову после пятницы, похмеляться надо», — рекомендовали комментаторы.

«Вот, что получается, когда страной начинает руководить пьяненький директор кондитерской фабрики», — констатировали они.

«Вспомнил! Вспомнил! В Пушкине открылась чебуречная «Ялта»! Все понятно. Поехал туда, напился и теперь оттуда телеграфирует!» («Мастер и Маргарита»)», — к случаю процитировали Булгакова россияне.

Пользователи соцсетей отметили, что поднять украинский флаг Порошенко неоднократно намеревался в разных частях России. Они предположили, что на такие глобальные планы украинскому президенту просто не хватит материи.

«Да где же он столько материи наберет? Уже почти всю Россию пообещал флагами завесить, в каждом городе, на каждом перекрестке «могучего украинского солдата» поставить», — говорится в одном из комментариев.

Россияне отметили, что поднять украинский флаг в Крыму Порошенко удастся только в том случае, если над Верховной радой поднимут российский.

«Скоро звездно-полосатый будет над Киевом. О чем ты, Петя?» — спрогнозировали в свою очередь другие пользователи.

Скоро звездно-полосатый будет над Киевом. О чем ты Петя? — Наташа Крым (@sye6zYvcJ83rwSv) August 11, 2018

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За воссоединение с РФ на референдуме проголосовали более 95% местных жителей.

Однако Украина результатов народного волеизъявления не признает и продолжает считать полуостров своей территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что Крым стал российским демократическим путем, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.