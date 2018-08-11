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Стали известны подробности ДТП с микроавтобусом с детьми в Подмосковье
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    Стали известны подробности ДТП с микроавтобусом с детьми в Подмосковье

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    Стали известны подробности ДТП с микроавтобусом с детьми в Подмосковье

    Москва, 11 августа. Водитель автомобиля Volkswagen Caravelle, в котором ехали шесть детей, умер за рулем, и машина съехала в кювет. Дорожное происшествие случилось в Наро-Фоминском районе Подмосковья около 10.30 в субботу.

    Получив сообщение об аварии, сотрудники ГИБДД и полиции, бригада скорой помощи прибыли на место происшествия. Медики сообщили, что, по предварительным данным, у водитель оборвался тромб. Он умер за рулем автомобиля, и машина вылетела в кювет, передает источник Федерального агентства новостей.

    Стали известны подробности ДТП с микроавтобусом с детьми в Подмосковье

    В автомобиле находилось всего восемь человек: водитель, сопровождающая и шесть детей. Женщина не получила никаких травм, а детей доставили в больницу. Медики диагностировали у двух детей сотрясение головного мозга, у оставшихся  — ссадины и ушибы.

    На месте происшествия до сих пор работают специалисты. Обстоятельства смерти водителя будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

    Стали известны подробности ДТП с микроавтобусом с детьми в Подмосковье

    Автор: Дарья Смолина
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