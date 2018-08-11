Стали известны подробности ДТП с микроавтобусом с детьми в Подмосковье

Москва, 11 августа. Водитель автомобиля Volkswagen Caravelle, в котором ехали шесть детей, умер за рулем, и машина съехала в кювет. Дорожное происшествие случилось в Наро-Фоминском районе Подмосковья около 10.30 в субботу.

Получив сообщение об аварии, сотрудники ГИБДД и полиции, бригада скорой помощи прибыли на место происшествия. Медики сообщили, что, по предварительным данным, у водитель оборвался тромб. Он умер за рулем автомобиля, и машина вылетела в кювет, передает источник Федерального агентства новостей.

В автомобиле находилось всего восемь человек: водитель, сопровождающая и шесть детей. Женщина не получила никаких травм, а детей доставили в больницу. Медики диагностировали у двух детей сотрясение головного мозга, у оставшихся — ссадины и ушибы.

На месте происшествия до сих пор работают специалисты. Обстоятельства смерти водителя будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.