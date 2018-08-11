Власти Крыма отреагировали на мечту Порошенко поднять украинский флаг над Ялтой

Симферополь, 11 августа. Украинский флаг никогда не поднимется ни над Ялтой, ни над Крымом, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Власти Крыма отреагировали на слова Порошенко о том, что он мечтает, чтобы над Ялтой развевался украинский флаг​​​. Такое заявление он сделал в день города, который в Ялте отмечают во вторую субботу августа.

Фикс заметил, что украинский флаг никогда не будет развиваться ни над Ялтой, ни над Крымом.

«Порошенко видимо вчера очень хорошо перебрал, раз у него все еще жовто-блакитный флаг перед глазами маячит», — предположил крымский парламентарий.

Он также посоветовал Порошенко не лезть в дела российских территорий, а заниматься Украиной. Фикс заметил, что на этом посту у президента Украины осталось не так много времени.

«В Ялте не поднимется жовто-блакитный флаг, и пусть он [Порошенко] даже не надеется и не тешит себя иллюзиями», — приводит его слова «Комсомольская правда».

Напомним, жители Крыма в 2014 году отказались принять новое руководство, пришедшее к власти на Украине в результате госпереворота. В республике был проведен референдум, на котором абсолютное большинство высказались за вхождение в состав РФ.

Однако Киев отказался признать это решение крымчан и объявил полуостров так называемой «временно оккупированной территорией». В свою очередь в Москве подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он является частью России.