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Власти Крыма отреагировали на мечту Порошенко поднять украинский флаг над Ялтой
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    Власти Крыма отреагировали на мечту Порошенко поднять украинский флаг над Ялтой

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    Власти Крыма отреагировали на мечту Порошенко поднять украинский флаг над Ялтой

    Симферополь, 11 августа. Украинский флаг никогда не поднимется ни над Ялтой, ни над Крымом, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

    Власти Крыма отреагировали на слова Порошенко о том, что он мечтает, чтобы над Ялтой развевался украинский флаг​​​. Такое заявление он сделал в день города, который в Ялте отмечают во вторую субботу августа.

    Фикс заметил, что украинский флаг никогда не будет развиваться ни над Ялтой, ни над Крымом.

    «Порошенко видимо вчера очень хорошо перебрал, раз у него все еще жовто-блакитный флаг перед глазами маячит», — предположил крымский парламентарий.

    Он также посоветовал Порошенко не лезть в дела российских территорий, а заниматься Украиной. Фикс заметил, что на этом посту у президента Украины осталось не так много времени.

    «В Ялте не поднимется жовто-блакитный флаг, и пусть он [Порошенко] даже не надеется и не тешит себя иллюзиями», — приводит его слова «Комсомольская правда».

    Власти Крыма отреагировали на мечту Порошенко поднять украинский флаг над Ялтой

    Напомним, жители Крыма в 2014 году отказались принять новое руководство, пришедшее к власти на Украине в результате госпереворота. В республике был проведен референдум, на котором абсолютное большинство высказались за вхождение в состав РФ.

    Однако Киев отказался признать это решение крымчан и объявил полуостров так называемой «временно оккупированной территорией». В свою очередь в Москве подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он является частью России.

    Автор: Катерина Иванова
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