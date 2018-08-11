Сирия, 11 августа. Войска САР значительно продвинулись в Эс-Сувейде, зачистив от остатков ИГ1 ряд восточных районов. «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» ведет обстрелы в северных частях Латакии и Хамы. Турецкие военные укрепляют свои наблюдательные посты на окраинах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись ударам боевиков из РСЗО «Град» в северных частях Латакии и Хамы; передислоцируют значительные силы с юга Ракки в зону «Большого Идлиба».

Международная коалиция: сбросила листовки жителям города Ас-Суса в Дейр-эз-Зоре с призывами покинуть данный населенный пункт ввиду готовящегося штурма.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): полностью потеряло контроль над несколькими ключевыми объектами на северо-востоке Эс-Сувейды под натиском армии САР и ВКС РФ.

Армия Турции: вместе с подконтрольными боевиками укрепляет свои наблюдательные посты на окраинах Идлибской зоны деэскалации.

Провинция Латакия

Боевики исламистского альянса «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» заявили о проведении серии обстрелов позиций Сирийской арабской армии (САА) на северо-востоке провинции Латакия, передает на своей странице в Twitter (@AnasAlhage) военный источник. Другой новостной ресурс в этой соцсети (@MrKyruer) уточнил, что террористы, в частности, ведут огонь из реактивных систем залпового огня «Град», опубликовав ряд фотоснимков с позиций исламистов в горной местности Латакии. Отмечается, что подобные обстрелы джихадистов начались и на южной окраине «Большого Идлиба» — в районе Аль-Латамины на севере Хамы. Никаких сведений о возможных потерях в рядах правительственных войск САР не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, сбросили листовки жителям города Ас-Суса с призывами покинуть данный населенный пункт ввиду готовящегося штурма, сообщает DeirEzzor24. США и курируемые ими курдские радикалы Сирийских демократических сил (SDF)**** уже неоднократно пытались отбить Ас-Сусу у террористов «Исламского государства», но безуспешно. Ранее американская авиация не раз вела бомбардировки данного города, из-за чего большое количество гражданских лиц получило ранения. Тем не менее, отмечают местные активисты, непосредственно сообщить населению о своем намерении захватить населенный пункт Вашингтон и его союзники по коалиции наконец удосужились только теперь.

Провинция Идлиб

Турция продолжает укреплять свои наблюдательные посты, расположенные на окраинах «Большого Идлиба». Так, канал боевиков в сети Twitter (@QalaatAlMudiq) сообщил, что турецкие военнослужащие и союзные им радикалы перевозят бетонные плиты для усиления фортификации в районах базирования. Анкара наряду с Москвой и Тегераном является гарантом урегулирования конфликта в САР. Согласно астанинским соглашениям, Турция является ответственной за четвертую зону деэскалации «Идлиб». Однако вместо того, чтобы направить в регион подразделения военной полиции, Анкара передислоцировала в приграничные районы САР большое количество своих армейских подразделений и тяжелой военной техники. Официальный Дамаск считает данное присутствие Турции на территории арабской республики военной интервенцией.

Провинция Ракка

Командование войск САР перебрасывает часть сил из южных районов провинции Ракка ближе к зоне «Большого Идлиба», ожидая масштабного наступления боевиков со стороны последнего крупного оплота вооруженной оппозиции в Сирии, утверждает Twitter-канал Qalaat Al Mudiq. Военная колонна сирийской армии была замечена при выезде из региона в юго-западной части провинции. Напомним, большая часть Ракки находится в оккупации курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Порядка одной трети территорий региона в южной его части между тем находится под управлением официального Дамаска. Эти районы были освобождены от ИГИЛ усилиями САА и российских ВКС летом прошлого года.

Провинция Эс-Сувейда

Правительственные войска САР установили полный контроль над деревней Ард Аль-Кура, расположенной к юго-западу от Ас-Сафы, выбив из этого района остатки отрядов «Исламского государства», передает в Twitter (@watanisy) военный источник. Между тем информационный канал (@SyriawatanNews) в данной сети микроблогов передает, что подразделениям САА при помощи ВКС РФ удалось продвинуться в восточной части пустыни уже на 60 километров вглубь территорий, где все еще отмечается активность разрозненных бандгрупп ИГ. В результате последней серии спецопераций сирийские военные целиком заняли плотину Аз-Зульф, древнюю цитадель, высоту Аль-Кантара, равнину вблизи Аль-Кираа и несколько поселков на этом направлении. В настоящий момент части армии САР продолжают зачистку территорий, приближаясь к вершине Тель Аль-Алям в пустынной местности Бадия Аль-Шам.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)