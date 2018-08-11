Компания «Укрзализныця» заработала сотни миллионов за полгода на перевозках в Россию

Киев, 11 августа. Прибыль компании «Укрзализныця» (Украинская железная дорога) от пассажирских перевозок на российском направлении за первые шесть месяцев этого года составила более 177 миллионов гривен (более 434 миллионов рублей), говорится в сообщении пресс-службы компании.

Железнодорожное сообщение Киев — Москва принесло компании почти 63 миллиона гривен (почти 155 миллионов рублей), а поезд Львов — Москва обогатил Украинскую железную дорогу на 38 миллионов гривен (более 93 миллионов рублей).

В компании отметили, что положительный финансовый результат демонстрируют поезда Днепр — Москва, Харьков — Москва, Харьков — Санкт-Петербург, Одесса — Москва, Николаев — Москва. Кроме того, билеты на поезда направления Украина — Россия продаются без скидок, которые действуют на другие международные рейсы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по информации Украинской железной дороги, за первое полугодие 2018 года пассажиропоток по направлению Украина — Россия снизился на 17,1% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Напомним, в начале августа украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Позже он добавил, что украинские власти хотят закрыть только пассажирские перевозки, но оставить грузовые. Однако подобную идею не поддержали не только за пределами Украины, но и в самом Киеве. Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук раскритиковал предложение украинского министра, отметив, что в случае закрытия границы с РФ, экономика Украины окончательно рухнет.