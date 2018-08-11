Украина требует Кубань за возобновление поставок воды в Крым

Киев, 11 августа. Киев разблокирует Северо-Крымский канал для поставок воды в Крым, если полуостров и Кубань войдут в состав Украины, заявил глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Омелян назвал условие возобновления поставок питьевой воды в Крым, где наблюдается достаточно засушливое лето.

«Если они [Россия] готовы отдать за это Кубань и Крым, чтобы мы восстановили водоснабжение, — объявил украинский министр. — Другой альтернативы я не вижу».

Напомним, жители Крыма в 2014 году отказались принять руководство, которое пришло к власти на Украине в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, на котором абсолютное большинство высказались за вхождение в состав России.

Однако Киев отказался признать это решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией». В свою очередь в Москве подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он является частью России.