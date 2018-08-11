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Украина требует Кубань за возобновление поставок воды в Крым
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    Украина требует Кубань за возобновление поставок воды в Крым

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    Украина требует Кубань за возобновление поставок воды в Крым

    Киев, 11 августа. Киев разблокирует Северо-Крымский канал для поставок воды в Крым, если полуостров и Кубань войдут в состав Украины, заявил глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

    Омелян назвал условие возобновления поставок питьевой воды в Крым, где наблюдается достаточно засушливое лето.

    «Если они [Россия] готовы отдать за это Кубань и Крым, чтобы мы восстановили водоснабжение, — объявил украинский министр. — Другой альтернативы я не вижу».

    Украина требует Кубань за возобновление поставок воды в Крым

    Напомним, жители Крыма в 2014 году отказались принять руководство, которое пришло к власти на Украине в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, на котором абсолютное большинство высказались за вхождение в состав России.

    Однако Киев отказался признать это решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией». В свою очередь в Москве подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он является частью России.

    Автор: Катерина Иванова
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