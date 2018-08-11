Названа причина смерти депутата Госдумы Коровникова

Москва, 11 августа. Депутат Государственной думы Александр Коровников скончался в возрасте 63 лет. Причиной смерти политика стала тяжелая болезнь, сообщили Федеральному агентству новостей в аппарате фракции «Единая Россия» в Госдуме.

О смерти Коровникова представители фракции сообщили в ночь на субботу. Коровников представлял в нижней палате российского парламента Новгородскую область, а также являлся членом комитета Думы по обороне.

Соболезнования родным и близким покойного выразил сенатор, экс-губернатор Новгородской области Сергей Митин.

«Александр Венидиктович Коровников – человек удивительной судьбы, – рассказал ФАН Сергей Митин. – Родился, вырос, получил образование в одном государстве, и как раз во время своего жизненного расцвета, после окончания военного училища и академии оказался в сложной ситуации, как и вся страна, разлома эпох. Но он не потерялся, был депутатом Верховного совета».

В Верховном совете Александр Коровников работал в качестве председателя комитета по делам ветеранов. Кроме того, депутат был одним из авторов закона «О ветеранах».

«Всю жизнь после этого посвятил себя заботе о ветеранах, с точки зрения законодательного обеспечения, и с точки зрения – помощи, встреч, организации работы с ветеранскими организациями, – сообщил сенатор Сергей Митин корреспонденту ФАН.

Митин добавил, что за свою жизнь Коровников побывал во многих горячих точках, и это не прошло бесследно. По словам сенатора, депутат страдал от тяжелой болезни, но при этом всегда был оптимистом.