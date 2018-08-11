Лавров: Многовековая дружба РФ и Греции составляет прочную основу для взаимодействия

Афины, 11 августа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил об общих духовных, культурных и цивилизационных корнях, которые объединяют российский и греческий народы, во время приветствия участников благотворительного фестиваля христианской культуры «Россия — Греция» на острове Корфу.

«Наши народы объединяют цивилизационные, духовные, культурные корни. Многовековая дружба и симпатии составляют прочную основу для наращивания плодотворного взаимодействия в различных областях», — передает слова министра РИА Новости.

Он отметил, что 25 лет назад был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, а 2018 году отмечается 190-летие начала дипотношений между двумя странами.

«Наглядный пример — проведение перекрестного года туризма Россия — Греция, масштабная программа которого успешно реализуется, привлекая все больше участников», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что форум будет способствовать укреплении гуманитарно-культурных связей между странами.