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Корейские экологи предложили инновационный метод борьбы с угольной пылью в Кузбассе
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    Корейские экологи предложили инновационный метод борьбы с угольной пылью в Кузбассе

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    Корейские экологи предложили инновационный метод борьбы с угольной пылью в Кузбассе

    Кемерово, 11 августа. Корейские экологи предложили новый метод борьбы с пылью на угольных предприятиях Кемеровской области, сообщает пресс-служба администрации Кузбасса.

    В ходе своего визита корейские специалисты посетили ряд промышленных предприятий и профильных НИИ, а также фабрику «Междуреченская», где ознакомились с полным циклом обогащения угля.

    Угольщики рассказали о проблеме пылеобразования от движущихся болешегрузных автомобилей, по их словам, для уменьшения пыли они поливают дороги водой и отсыпают гравий.

    «Корейские экологи предложили обрабатывать дороги раствором с добавлением экологически безопасного реагента – это инновационный материал, полученный из ферментационного зерна (например, сахарного тростника и кукурузы)», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Отмечается, что особенность материала заключается в том, что он способен удерживать влагу в почве и может превращать пыль в агломерат. Окончательные рекомендации иностранная делегация даст уже после полного анализа сложившейся ситуации, сообщает «Газета Кемерова».

    Автор: Дарья Смолина
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