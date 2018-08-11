Депутата «Единой России» исключили из партии за недостойное поведение

Саратов, 11 августа. Депутата Ровенского районного собрания «Единой России» Савву Коргунова исключили из партии за недостойное поведение. Мужчина отказался оплатить счет в одном из баров Саратова. Об этом сообщает региональное отделение партии.

«Депутат Ровенского районного собрания Савва Коргунов исключен из партии и местного политического совета «Единой России» за дискредитирующие действия», — отметили в пресс-службе регионального отделения.

Напомним, что инцидент произошел 5 августа. Депутат отдыхал в караоке-баре «Куршевель», а по окончании вечера отказался заплатить по счету. Охранники вызвали группу быстрого реагирования и полицию. Однако прибывшие стражи порядка не смогли убедить мужчину заплатить.

«У вас нет полномочий, чтобы задерживать депутата», — заявил Коргунов в беседе с полицейскими.

Отметим, что в пресс-службе регионального отделения «Единой России» заявили, что ранее депутат уже привлекался к дисциплинарное ответственности за недостойное поведение.