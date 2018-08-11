Нашла лишнюю гривну: эксперт оценил подачу Украиной иска в ЕСПЧ против России

Киев подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации из-за «нарушений прав осужденных в России украинцев», об этом заявил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы только что подали новую межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных», — написал Лещина на своей странице в Facebook в пятницу вечером.

Он отметил, что в заявлении были описаны нарушения прав 71 украинца на 130 страницах и около 3 тысяч страниц дополнений.

«Правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны РФ Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно: статьи 3 (запрет пыток и унижающего достоинство поведения); статьи 5 (личная свобода); статьи 6 (справедливый суд); статьи 8 (уважение личной и семейной жизни); статьи 10 (свобода выражения); статьи 13 (эффективное средство защиты); статьи 18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целей других, чем те, для которых они были предусмотрены) в отношении своих граждан, которых Россия преследует по политическим мотивам», — добавил Лещина.

«Уйдет в никуда»

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН подачу Киевом иска в ЕСПЧ.

«Видимо, украинская сторона нашла лишнюю гривну на погашение судебных издержек. Или в бюджет уже заранее заложена весьма значительная статья расходов на судебные иски с Российской Федерацией. Очередной иск Украины уйдет в никуда и ляжет в стол, потому как фактических доказательств истец не предъявил», — пояснил Антон Бредихин.

Возможно, предположил эксперт, Украина таким образом хочет усилить влияние ЕС, чтобы обменять Олега Сенцова и других украинцев, которым на родине уже создали образ национальных героев. Но не прогадает ли Киев в таком случае, как это было с Надеждой Савченко? Не получит ли новых ярких оппозиционеров, которых режим Порошенко после этого с рьяным энтузиазмом объявит очередными «агентами Кремля»? Вполне возможно, уверен Антон Бредихин.