Кузбасский тайбоксер сохранил титул чемпиона мира в полутяжелом весе

Кемерово, 11 августа. Кузбасский спортсмен Артем Вахитов, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, сохранил титул чемпиона в полутяжелом весе по версии Glory. Об этом говорится в группе спортсмена в социальной сети «ВКонтакте».

Вахитов одержал победу над немецким бойцом Данио Илунгой в турнире Glory 56 по решению судей. Как сообщает «Газета Кемерова», судьи приняли единогласное решение и отдали победу российскому спортсмену: 49-46, 48-47, 48-47.

Бой Илунга и Вахитова прошел в американском Денвере. Напомним, россиянин встречался с немецким спортсменом три года назад, в тот раз он победил в поединке по очкам.