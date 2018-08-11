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Кузбасский тайбоксер сохранил титул чемпиона мира в полутяжелом весе
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    Кузбасский тайбоксер сохранил титул чемпиона мира в полутяжелом весе

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    Кузбасский тайбоксер сохранил титул чемпиона мира в полутяжелом весе

    Кемерово, 11 августа. Кузбасский спортсмен Артем Вахитов, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, сохранил титул чемпиона в полутяжелом весе по версии Glory. Об этом говорится в группе спортсмена в социальной сети «ВКонтакте».

    Вахитов одержал победу над немецким бойцом Данио Илунгой в турнире Glory 56 по решению судей. Как сообщает «Газета Кемерова», судьи приняли единогласное решение и отдали победу российскому спортсмену: 49-46, 48-47, 48-47.

     

    Бой Илунга и Вахитова прошел в американском Денвере. Напомним, россиянин встречался с немецким спортсменом три года назад, в тот раз он победил в поединке по очкам.

    Автор: Дарья Смолина
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