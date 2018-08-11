«Страной руководить — это не на гей-парады ходить»: украинские депутаты устроили драку на ТВ

Киев, 11 августа. Депутаты Верховной рады Игорь Мосийчук от Радикальной партии и Сергей Лещенко от партии «Блок Петра Порошенко» не разобрались в сексуальных ориентациях и устроили драку в студии телеканала NewsOne.

Конфликт нардепов начался еще в прямом эфире, когда Лещенко заявил о необходимости привлекать на Украину иностранных экспертов для решения внутренних проблем. Мосийчук раскритиковал предложение оппонента, заявив, что Лещенко якобы только и делает, что «бегает по заграницам и ищет себе пана».

Постепенно спор политиков перешел на личности. Мосийчук напомнил Лещенко о его участии в ЛГБТ-параде.

«Страной руководить — это не на гей-парады ходить», — заявил он.

Лещенко ответил Мосийчуку, что развивать тему гей-парадов следует членам Радикальной партии, поскольку, по словам депутата от партии Порошенко, лидер радикалов Олег Ляшко якобы является активным участником движения.

По окончании прямого эфира «дискуссия» нардепов продолжилась. Лещенко спросил, как он связан с гей-парадами.

«Ну ты же на них ходишь», — ответил Мосийчук.

Лещенко снова вспомнил о Ляшко, после чего Мосийчук набросился на него с костылем и пригрозил разбить коллеге голову и найти видео, доказывающее, что Лещенко участвовал в ЛГБТ-параде неслучайно. Разнимать дерущихся депутатов пришлось сотрудникам студии.

Ранее в Сети появилось видео массовой драки украинских депутатов в городском совете города Конотоп.