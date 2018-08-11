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Более 400 человек пострадали при беспорядках в Румынии | 11 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Более 400 человек пострадали при беспорядках в Румынии | 11 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Из аэропорта Сиэтла угнали самолет. Более 400 человек пострадали на митинге в Румынии. Петр Порошенко пожелал поднять украинский флаг над Ялтой в День города. Владимир Путин поздравил физкультурников с профессиональным праздником.
    14:24 11 Августа 2018
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    Самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла, разбился в заливе Пьюджет

    Более 400 человек пострадали при беспорядках в Румынии | 11 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Из международного аэропорта Сиэтла сегодня был угнан самолет Bombardier Dash. Неавторизованный вылет совершил сотрудник авиакомпании Alaska Airlines. На перехват лайнера отправились два истребителя F-15. Перед ними была поставлена задача — увести воздушное судно в безлюдную зону. Преследование попало на видео, очевидцы выложили ролик в сеть. Погоня закончилась крушением угнанного самолета. По предварительным данным, он разбился в заливе Пьюджет.

    Более 400 активистов пострадали в результате митинга в столице Румынии

    Более 400 человек пострадали при беспорядках в Румынии | 11 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Более 400 человек пострадали во время беспорядков в Бухаресте, которые образовались из-за митинга против действующего парламента страны. Участники протестной акции требовали распустить парламент и провести досрочные выборы. Произошло столкновение с полицией, против агрессивных митингующих были применены водометы и слезоточивый газ. Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил разгон участников протестной акции.

    Петр Порошенко пожелал поднять украинский флаг над Ялтой в День города

    Более 400 человек пострадали при беспорядках в Румынии | 11 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Сегодня в Крыму отмечается День Ялты. Традиционно праздник жемчужины полуострова выпадает на вторую субботу августа. По этому поводу успел отметиться президент Украины Петр Порошенко: он написал в своем Twitter, что желает, чтобы сегодня над городом и над всем Крымом поднялся желто-синий флаг, а на полуострове звучал национальный гимн «Незалежной».

    Владимир Путин поздравил физкультурников с профессиональным праздником

    Более 400 человек пострадали при беспорядках в Румынии | 11 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Россия празднует День физкультурника. Владимир Путин поздравил спортсменов и работников физической культуры и спорта. Президент отметил, что развитие массового спорта — одна из приоритетных задач государства. Полный текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. Российский лидер подчеркнул важность того, чтобы каждый человек, вне зависимости от возраста, мог заниматься любым видом спорта. Он также отметил, что прославленные чемпионы и рекордсмены России начали восхождение к спортивному Олимпу из кружков и спортивных секций.

     

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