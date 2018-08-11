Более 400 человек пострадали при беспорядках в Румынии | 11 августа | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла, разбился в заливе Пьюджет Из международного аэропорта Сиэтла сегодня был угнан самолет Bombardier Dash. Неавторизованный вылет совершил сотрудник авиакомпании Alaska Airlines. На перехват лайнера отправились два истребителя F-15. Перед ними была поставлена задача — увести воздушное судно в безлюдную зону. Преследование попало на видео, очевидцы выложили ролик в сеть. Погоня закончилась крушением угнанного самолета. По предварительным данным, он разбился в заливе Пьюджет.

Более 400 активистов пострадали в результате митинга в столице Румынии Более 400 человек пострадали во время беспорядков в Бухаресте, которые образовались из-за митинга против действующего парламента страны. Участники протестной акции требовали распустить парламент и провести досрочные выборы. Произошло столкновение с полицией, против агрессивных митингующих были применены водометы и слезоточивый газ. Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил разгон участников протестной акции.

Петр Порошенко пожелал поднять украинский флаг над Ялтой в День города Сегодня в Крыму отмечается День Ялты. Традиционно праздник жемчужины полуострова выпадает на вторую субботу августа. По этому поводу успел отметиться президент Украины Петр Порошенко: он написал в своем Twitter, что желает, чтобы сегодня над городом и над всем Крымом поднялся желто-синий флаг, а на полуострове звучал национальный гимн «Незалежной».