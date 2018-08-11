Киев снова пожаловался на Россию в ЕСПЧ

Киев, 11 августа. Украина подала против России иск в Европейский суд по правам человека из-за якобы нарушений прав украинцев, которые находятся в российских тюрьмах. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина в социальной сети.

Киев передал в ЕСПЧ материалы, которые заняли 130 страниц, а также 3000 страниц дополнений к ним. По словам Лещины, там описаны так называемые нарушения, которые происходят в отношении осужденных в России украинцев. Всего их 71 человек.

«Мы только что подали новую межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных», — пояснил заместитель министра юстиции Украины.

Он уточнил, что Киев обвиняет Россию в якобы пытках и унижении достоинства украинцев, несправеделивом суде над ними, ограничении их личной свободы, не предоставлении эффективного средства защиты и некоторых других пунктах Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, ранее Москва и Киев договорились, что омбудсмены двух государств смогут посетить своих осужденных сограждан. В июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла на Украину, чтобы посетить россиянина Максима Одинцова, однако ее не допустили к нему, сославшись на отсутствие необходимых документов.

Также депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская ранее выступила с заявлением о необходимости восстановить права политзаключенных на Украине. Бывший прокурор Крыма подчеркнула, что власти Украины держат в заложниках в тюрьмах и СИЗО десятки, а, возможно, и сотни российских граждан и добавляет к ним журналистов — например, руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в мае этого года.