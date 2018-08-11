Сирия наступает на позиции ИГИЛ в Эс-Сувейде: ФАН публикует эксклюзивное видео

В настоящее время подразделения Сирийской арабской армии продвигаются в сторону города Тулюль ас-Сафа провинции Эс-Сувейда. Там правительственные войска ведут наступление на позиции боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1; ИГИЛ1). Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте событий.

Боевые действия в районе Ас-Сафы – только один из элементов наступательной операции в Эс-Сувейде. Сирийской армии в этом регионе противостоит чуть больше 650 радикальных исламистов. В свою очередь на «первую линию» Дамаск выдвинул около 800 военных, которых поддерживают артиллерийские дивизионы, бронетанковые силы и, конечно же, ударная авиация ВКС РФ. Последние практически каждый день наносят ракетно-бомбовые удары по ИГ.

Стратегия правительственных сил проста и незамысловата – так как Ас-Сафа пустует, а вокруг простираются пустынные равнины, сирийское командование проводит массированные обстрелы позиций исламистов и только потом запускает пехоту, которой по большому счету остается только зачистить местность. Именно это позволяет Дамаску очень быстро продвигаться в регионе.

Сирийская арабская армия использует в наступлении самые разные технику и вооружение: танки Т-55, самоходные артиллеристские установки «Акация» и «Гвоздика», реактивные артиллерийские установки собственного производства и минометы. Примечательно, что разведка и корректировка ударов проводится при помощи банальных квадрокоптеров.

Впереди еще несколько десятков километров пустыни, и, тем не менее, армия Сирии может наткнуться на серьезное противодействие спасаемых США боевиков, которые орудуют в так называемой 55-километровой зоне вокруг военной базы США «Ат-Танф».

Операция в Эс-Сувейде необходима Дамаску для снижения диверсионной активности боевиков. Но пока «Ат-Танф» находится под управлением Соединённых Штатов Америки, говорить о полной ликвидации террористической угрозы в Сирии не приходится.

1 Организация запрещена на территории РФ.