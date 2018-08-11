Молния ударила в пассажирский самолет, летевший из Болгарии в Москву

Москва, 11 августа. Молния ударила в пассажирский самолет Boeing-737, который перевозил российских туристов из Болгарии в Москву, сообщил источник в столичном аэропорту «Внуково».

Как сообщается, на месте вероятного удара молнии в борт обуглились элементы конструкции крыла и заклепки.

«Накануне перед посадкой в Москве командир российского Boeing-737 заподозрил, что в самолет попала молния», — пояснили источники «Интерфакса» в воздушной гавани российской столицы.

Инцидент произошел во время перелета воздушного судна из Болгарии в Москву. Теперь самолет сможет вернуться в строй только после проведения тщательной проверки и оценки его дальнейшей безопасной эксплуатации.