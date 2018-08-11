СБУ объяснила ситуацию с российским танкером «Механик Погодин»

Киев, 11 августа. Решение суда о задержании танкера из РФ «Механик Погодин» или его членов экипажа пока не принято. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ агентству УНН.

Танкер принадлежит компании, на которую Совет национальной безопасности Украины, наложил санкции, однако судно и команда не задержана, отметили в СБУ.

«Приняты меры блокировки активов. На данный момент команда не задержана, но с судном разбираются. Также пока нет судебной санкции на его задержание, но работают», — сообщили представители украинской спецслужбы.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов заявил, что Киев продолжает испытывать предел терпении Российской Федерации, не понимая последствий.

«Так будет продолжаться либо до спецоперации российских морпехов по освобождению заложников, либо же до очередного мягкого предупреждения из уст Путина: мол, еще один корабль, еще одна диверсия против российских граждан — и Украину ждут серьезные проблемы с государственностью», — отметил Корнилов.

Напомним, что российское судно «Механик Погодин» блокировали в порту Херсона. Постоянный представитель президента Украины в республике Крым Борис Бабин заявил, что «судно выйдет оттуда не скоро».