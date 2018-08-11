Автомобилист переделал дорожную разметку в Сочи для своего удобства

Сочи, 11 августа. Автомобилист из Сочи изменил дорожную разметку на одной из улиц города для собственного удобства.

Очевидец заснял, как мужчина черной краской «превращает» сплошную линию дорожной разметки в прерывистую на одной из улиц города. Ролик был сделан в ночь на 10 августа, видео появилось на странице Krasnodar.pro в Instagram.

Часть пользователей осудила действия водителя, однако нашлись и те, кто поддержал мужчину. Некоторые отметили, что именно таким способом и можно бороться с дорожниками, которые делают разметку без всякой логики.

«Правильно сделал», — отметил комментатор.