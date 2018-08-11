NASA отреагировало на возможное прекращения поставок двигателей РД-180 для ракет

Вашингтон, 11 августа. В американском космическом агентстве NASA отреагировали на сообщение о том, что поставки российских ракетных двигателей РД-180 и РД-181 могут быть прекращены.

О возможном прекращении поставок РД-180 и РД-181 заявили в Совете Федерации при обсуждении ответа России на новые санкции США. В американском агентстве отреагировали на это сообщение: по мнению представителей NASA, Россия должна выполнить свои обязательства.

Американцы заявили, что организации, которые занимаются обеспечением запусков спутников и научных инструментов для NASA на основе коммерции, отвечают за обеспечение пусковой системы, которая необходима для выполнения контрактной миссии. Такую же ответственность несут и компании, которые доставляют грузы на МКС, пишет РИА Новости.

«Если некоторые детали по какой-либо причине становятся недоступны, компании несут ответственность», — еще раз подчеркнули в NASA.

Напомним, в США до сих пор пользуются российскими ракетными двигателями. Попытки американских специалистов создать собственные аналоги на данный момент успехом не увенчались.

Ранее в США заявили о намерении с 22 августа ввести новые санкции против России в связи с так называемым «делом Скрипалей» в Британии, причастность в которому Москвы так и не была доказана. Напомним, 4 марта в Солсбери были якобы отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия предлагала Лондону помощь в расследовании этого инцидента, однако британская сторона ответила отказом.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Россия рассмотрит варианты ответа на этот недружественный шаг Вашингтона после выяснения, какие именно ограничения будут введены. Дипломат также выразила мнение, что введение новых антироссийских санкций в США на самом деле не имеет никакого отношения к «делу Скрипалей».