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«Над нами издеваются»: священник потребовал запретить новый клип Лободы
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    «Над нами издеваются»: священник потребовал запретить новый клип Лободы

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    «Над нами издеваются»: священник потребовал запретить новый клип Лободы

    Москва, 11 августа. Священник из Благовещенска Святослав Шевченко потребовал запретить новый клип певицы Светланы Лободы SuperSTAR. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

    Священник в своем заявлении назвал клип певицы абсолютно заурядным по тексту, музыке и видеоряду.

    «То есть, мягко говоря, это далеко не Despacito», — подчеркнул Святослав Шевченко.

    Батюшка обратил внимание не маркировку клипа «ноль плюс». По его мнению, видеоролик могут посмотреть дети, и это плохо скажется на них. По словам священника, клип необходимо запретить, так как там есть пропаганда гомосексуализма и суицида. Он уточнил, что в клипе показаны целующиеся мужчины, попытка девушки свести счеты с жизнью.

    «Певица Лобода и ее продюсер над нами издеваются», — резюмировал священник.

    «Над нами издеваются»: священник потребовал запретить новый клип Лободы

    Однако на официальном аккаунте Светланы Лободы в YouTube указано, что клип рекомендован к просмотру лицам, достигших 18 лет. Опубликованный 6 августа видеоролик уже собрал более 5,6 миллиона просмотров.

    Автор: Дарья Смолина
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