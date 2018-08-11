Боевые корабли Северного флота ВМФ РФ вошли в Средиземное море

Москва, 11 августа. Боевые корабли Северного флота ВМФ РФ ракетный крейсер «Маршал Устинов» и противолодочный корабль «Североморск» после прохождения Гибралтарского пролива вошли в Средиземное море. Об этом сообщил в субботу начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

«Сегодня отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Североморск» <…> завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море», — сказал он.

Серга уточнил, что корабли выполняют задачи дальнего похода. По словам начальника пресс-службы СФ, на переходе морем экипажи продолжали плановую боевую подготовку. Так, на крейсере «Маршал Устинов» в Атлантике была проведена тренировка расчетов ПВО с проверкой готовности к применению оружия и технических средств, на «Североморске» отработали противолодочные задачи с участием вертолета Ка-27.

«Маршал Устинов» и «Североморск» отправились в поход 5 июля с базы Северного флота в Североморске. За время похода отряд кораблей преодолел уже свыше шести тысяч миль.