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Назарбаев анонсировал принятие исторического решения по Каспию
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    Назарбаев анонсировал принятие исторического решения по Каспию

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    Назарбаев анонсировал принятие исторического решения по Каспию

    Астана, 11 августа. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев анонсировал принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря во время саммита, который пройдет в Актау 12 августа. Об этом он заявил на пресс-конференции во время презентации инфраструктуры каспийского порта Курык.

    Назарбаев отметил, что конвенция стала результатом 20-летних переговоров. К настоящему моменту все вопросы по Каспию удалось согласовать, заявил он.

    «Мы ожидаем завтра исторического решения. [Это] очень важный момент для всех нас», — сообщил президент Казахстана.

    Напомним, что на саммит в Актау приедут лидеры Азербайджана, Ирана, Туркмении, Казахстана и России. Документ о правовом статусе Каспийского моря был согласован на совещании глав МИД прикаспийский государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

     

     

    Автор: Денис Коробейников
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