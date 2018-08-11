Назарбаев анонсировал принятие исторического решения по Каспию

Астана, 11 августа. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев анонсировал принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря во время саммита, который пройдет в Актау 12 августа. Об этом он заявил на пресс-конференции во время презентации инфраструктуры каспийского порта Курык.

Назарбаев отметил, что конвенция стала результатом 20-летних переговоров. К настоящему моменту все вопросы по Каспию удалось согласовать, заявил он.

«Мы ожидаем завтра исторического решения. [Это] очень важный момент для всех нас», — сообщил президент Казахстана.

Напомним, что на саммит в Актау приедут лидеры Азербайджана, Ирана, Туркмении, Казахстана и России. Документ о правовом статусе Каспийского моря был согласован на совещании глав МИД прикаспийский государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.