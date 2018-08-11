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Силы ПВО Сирии сбили нарушивший границу беспилотник-разведчик Израиля
Общество
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    Силы ПВО Сирии сбили нарушивший границу беспилотник-разведчик Израиля

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    Силы ПВО Сирии сбили нарушивший границу беспилотник-разведчик Израиля

    Дамаск, 11 августа. Силы противовоздушной обороны армии Сирии сбили беспилотник, который при проведении разведки вторгся в воздушное пространство страны.

    Израильский беспилотник прилетел в Сирию с территории Ливана. БПЛА был сбит в районе Дейр-эль-Ашаир поблизости от ливано-сирийской границы.

    Известно, что там он проводил разведывательный полет, пишут сирийские СМИ. За нарушение границы Сирии беспилотник был ликвидирован.

    Ранее сообщалось, что израильские военные засекли пуски 60 ракет из сектора Газа. В ответ ВВС страны атаковали 12 палестинских объектов на их территории.

    Автор: Катерина Иванова
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