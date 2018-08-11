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«Крым ничего не потеряет»: россияне ответили Вайкуле, отказавшейся приезжать на полуостров
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    «Крым ничего не потеряет»: россияне ответили Вайкуле, отказавшейся приезжать на полуостров

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    «Крым ничего не потеряет»: россияне ответили Вайкуле, отказавшейся приезжать на полуостров

    Москва, 11 августа. Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле отказалась приезжать в Крым с гастролями, заявив, что не станет выступать на полуострове ни за какие деньги. Россияне иронично ответили артистке, заметив, что из-за ее решения Крым ничего не потеряет.

    О своем намерении Вайкуле сообщила на пресс-конференции перед концертом в Одессе.

    «В отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали», — заявила она.

    Решение Вайкуле россиян не расстроило. Пользователи социальных сетей отметили, что творчество певицы устарело, и «кадры нужно обновлять».

    «Я думаю, что Крым ничего не потеряет, если Вайкуле туда не поедет, ей и в Москве делать нечего, обновлять надо кадры», — написали они.

    «Крым ничего не потеряет»: россияне ответили Вайкуле, отказавшейся приезжать на полуостров

    «Интересно, а кто ее там ждет? Артистка уже давно невостребованная, но как же хочется сделать пиар хоть на чем-нибудь», — констатировали россияне.

    «А ее усиленно приглашают в Крым, прямо со слезами на глазах?» — задались вопросом пользователи.

    Они сравнили советскую артистку с неуловимым Джо, и напомнили, что Вайкуле с удовольствием посещает такие крупные российские города, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Они предположили, что позиция исполнительницы по Крыму также изменится, если увеличить ее гонорар в несколько раз.

    «А по мне, хочет — едет, хочет не едет — ее право. Вайкуле лукавит лишь в одном: если «какой бы гонорар мне ни предлагали» умножить в 10, поедет, умножить в 100 – побежит», — спрогнозировали в соцсетях.

    «Крым ничего не потеряет»: россияне ответили Вайкуле, отказавшейся приезжать на полуостров

    Россияне также обратили внимание на то, что большинство артистов отправляются с гастролями на Украину только в том случае, если больше им ехать некуда.

    «Если ездишь со спонсорскими концертами на Украину, значит, больше некуда . Судьба звездного пенсионера», — заключили комментаторы.

    Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Украина, страны Прибалтики и ряд других западных государств отказываются признавать результаты народного волеизъявления.

    Москва неоднократно подчеркивала, что Крым стал российским демократическим путем, и вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.

    Автор: Василий Котов
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