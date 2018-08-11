«Крым ничего не потеряет»: россияне ответили Вайкуле, отказавшейся приезжать на полуостров

Москва, 11 августа. Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле отказалась приезжать в Крым с гастролями, заявив, что не станет выступать на полуострове ни за какие деньги. Россияне иронично ответили артистке, заметив, что из-за ее решения Крым ничего не потеряет.

О своем намерении Вайкуле сообщила на пресс-конференции перед концертом в Одессе.

«В отношении Крыма могу сказать однозначно — я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали», — заявила она.

Решение Вайкуле россиян не расстроило. Пользователи социальных сетей отметили, что творчество певицы устарело, и «кадры нужно обновлять».

«Я думаю, что Крым ничего не потеряет, если Вайкуле туда не поедет, ей и в Москве делать нечего, обновлять надо кадры», — написали они.

я думаю, что крым ничего не потеряет, если старая карга вайкуле туда не поедет, ей и в москве делать нечего, обновлять надо кадры — любовь русская (@lubo945) August 11, 2018

«Интересно, а кто ее там ждет? Артистка уже давно невостребованная, но как же хочется сделать пиар хоть на чем-нибудь», — констатировали россияне.

Интересно, а кто её там ждёт? :))) Артистка уже давно невостребованная, но как же хочется сделать пиар хоть на чём-нибудь. — Алекс Валиев (@Aleks_Valiev) August 11, 2018

«А ее усиленно приглашают в Крым, прямо со слезами на глазах?» — задались вопросом пользователи.

Они сравнили советскую артистку с неуловимым Джо, и напомнили, что Вайкуле с удовольствием посещает такие крупные российские города, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Они предположили, что позиция исполнительницы по Крыму также изменится, если увеличить ее гонорар в несколько раз.

«А по мне, хочет — едет, хочет не едет — ее право. Вайкуле лукавит лишь в одном: если «какой бы гонорар мне ни предлагали» умножить в 10, поедет, умножить в 100 – побежит», — спрогнозировали в соцсетях.

Россияне также обратили внимание на то, что большинство артистов отправляются с гастролями на Украину только в том случае, если больше им ехать некуда.

«Если ездишь со спонсорскими концертами на Украину, значит, больше некуда . Судьба звездного пенсионера», — заключили комментаторы.

После старых больных рокеров с манией величия Макара и БГ , Вайкуле - просто душечка . Если ездишь со спонсорскими концертами на украину , значит больше некуда . Судьба звездного пенсионера. — Хозяин дивана (@Hozyain_divana) August 11, 2018

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Украина, страны Прибалтики и ряд других западных государств отказываются признавать результаты народного волеизъявления.

Москва неоднократно подчеркивала, что Крым стал российским демократическим путем, и вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.