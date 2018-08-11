Сирия: ФАН публикует видео передачи гуманитарной помощи жителям Хомса

Дамаск, 11 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео с места, где жители сирийской провинции Хомс получили гуманитарную помощь от российских военных.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Цыганкова, накануне российские военные провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Хусения (провинция Дейр-эз-Зор) и Ард-эль-Джабурин (провинция Хомс). В общей сумме мирному населению было передано более 1,3 тысяч продовольственных наборов, общий вес которых достигает 5,6 тонн.

Кроме того, была оказана помощь 13 семьям русской общины, оказавшимся в тяжелой ситуации. Им было выдано порядка 13 продовольственных наборов, общий вес которых достигал 65 кг.

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 102 сирийцам, в том числе 53 детям.

Всего с начала процесса урегулирования сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) было осуществлено порядка 1,9 тысяч гуманитарных акций, в ходе которых жителям Сирии было передано около 3 тысяч тонн помощи.

Напомним, что в конце июля в сирийский город Дума в Восточной Гуте была доставлена гуманитарная помощь из Франции. Париж направил груз в Сирию согласно договоренности, заключенной между президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эммануэлем Макроном. Помощь состояла из медицинских изделий первой необходимости и препаратов для лечения. Российская сторона обеспечила доставку грузов в Сирию из Франции.

По словам главы муниципального совета населенного пункта Тауфик аль-Шалед поступившая помощь, безусловно, внесет вклад в восстановление мирной жизни и поменяет взгляд западных стран на происходящее в Сирии.