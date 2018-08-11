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Казахстан отказался размещать военные базы США на Каспии
Россия
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    Казахстан отказался размещать военные базы США на Каспии

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    Казахстан отказался размещать военные базы США на Каспии

    Астана, 11 августа. Власти Казахстана опровергли слухи о том, что США разместят на Каспии свои военные базы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

    Абдрахманов внес ясность в ситуацию вокруг так называемых американских военных баз, которые должны появиться на территории Казахстана.

    «Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», — констатировал министр.

    Он напомнил, что в утвержденной в Актау конвенции прописано условие о неприсутствии на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих обеим сторонам, передает РИА Новости.

    По его словам, Астана и Вашингтон лишь обсуждают железнодорожный транзит нелетальных грузов на коммерческой основе через Казахстан для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку властей Афганистана.

    Автор: Катерина Иванова
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