Казахстан отказался размещать военные базы США на Каспии

Астана, 11 августа. Власти Казахстана опровергли слухи о том, что США разместят на Каспии свои военные базы. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Абдрахманов внес ясность в ситуацию вокруг так называемых американских военных баз, которые должны появиться на территории Казахстана.

«Естественно, что ни о каких военных базах на Каспии речь не идет», — констатировал министр.

Он напомнил, что в утвержденной в Актау конвенции прописано условие о неприсутствии на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих обеим сторонам, передает РИА Новости.

По его словам, Астана и Вашингтон лишь обсуждают железнодорожный транзит нелетальных грузов на коммерческой основе через Казахстан для продолжения весьма необходимых для международного сообщества операций в поддержку властей Афганистана.