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Сирия: более 1,7 млн беженцев хочет вернуться на родину
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    Сирия: более 1,7 млн беженцев хочет вернуться на родину

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    Сирия: более 1,7 млн беженцев хотят вернуться на родину

    Москва, 11 августа. Более 1,7 миллиона сирийских беженцев, которые находятся сейчас в девяти странах мира, заявили о своем желании вернуться на родину, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

    «Оценочно, изъявило желание вернуться на родину 1 712 234 сирийца из девяти стран мира», — говорится в опубликованном на сайте министерства обороны бюллетене.

    Больше всего желающих вернуться в своих дома находится в Ливане — более 889 тысяч человек, Турции — более 297 тысяч человек, Германии — более 174 тысяч человек, Иордании — более 149 тысяч человек.

    Турецкие власти заявили о своем намерении помочь 250 тысячам сирийцев вернуться на территорию своей страны. В связи с этим в северных районах Сирии создаются благоприятные условия для жизнедеятельности мирного населения.

    В заявлении говорится, что за минувшие сутки из Ливана в Сирию через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Эль-Дабусия» вернулось 142 человека, в том числе 42 женщины и 72 ребенка. Отмечается, что всего с конца сентября 2015 года с территорий иностранных государств в республику вернулось более 236 тысяч сирийцев.

    Автор: Дарья Смолина
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