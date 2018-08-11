«А что вы для этих людей сделали?»: Тука раскритиковал идею лишить права голоса жителей ДНР и ЛНР

Киев, 11 августа. Жителей Донбасса нельзя лишать права голоса на украинских выборах. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука журналистам.

Чиновник отметил, что данная инициатива противоречит законодательству и конституции Украины. Подобное лишение голоса — это злостная дискриминация.

«Если мы боимся собственного народа, то извините, значит что-то не так у нас самих. Я не сторонник такого прессинга», — заявил Тука.

Он заявил, что на Донбассе есть люди с украинским мировоззрением, которым нужно дать проголосовать. Некоторые украинские политики говорят, что жители Донбасса не являются их электоратом. При этом они ничего не сделали, что бы люди захотели за них проголосовать, отметил Тука.

Напомним, что ранее заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера заявил, что жителей Донбасса, которые принимали участие в референдуме в 2014 году, нужно лишить украинского гражданства.