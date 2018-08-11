Сирия, 11 августа. Турция присоединилась к преследованию сторонников примирения в Идлибе. САА и SDF**** концентрируют силы у линии соприкосновения с вооруженной оппозицией на западной окраине Алеппо. Сирийские средства ПВО сбили предположительно израильский БПЛА в провинции Дамаск, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сбили предположительно израильский БПЛА на западе провинции Дамаск; продолжают артиллерийскую подготовку по позициям террористов на севере Хамы.

Курды: вместе с войсками САР концентрируют силы у линии соприкосновения с вооруженной оппозицией на окраине Алеппо.

«Джейш Магавир ат-Таура»: утверждает, что задержала пять террористов ИГИЛ1 на сирийско-иракской границе в юго-восточной части провинции Хомс.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): вместе с Турцией запустили новые спецоперации против сторонников примирения в Идлибе.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: лишилась одного из своих главарей, погибшего в результате взрыва СВУ в его машине в городе Аль-Атариб.

Провинция Дамаск

Средства ПВО вооруженных сил Сирии сбили неизвестный беспилотник в районе Дейр Аль-Ашаир на западе провинции Дамаск у границы с Ливаном, передает портал Al Masdar News. По предположению военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), данный дрон, совершавший разведывательную миссию, принадлежал израильским войскам. Противовоздушная оборона ВС САР на прошлой неделе сбила аналогичный беспилотник на юго-западе регионе. Напомним, Тель-Авив за все время вооруженного конфликта в Сирии нанес более 100 ударов по территории САР, в том числе в окрестностях Дамаска.

Провинция Алеппо

Новостной Twitter-канал (@VivaRevolt) сообщает, что в западном пригороде Алеппо Аль-Рашидин в настоящее время концентрируются подразделения САА и отряды курдских Демократических сил Сирии (SDF). Источник отмечает, что курды не имеют соприкосновений на линии фронта с группировками вооруженной оппозиции в этом районе, и потому находит данный факт очень интересным и необычным. В настоящее время информация об этом уточняется. К западу от города пролегает линия разграничения между войсками САР и исламистскими формированиями, в том числе бандгруппами «Джебхат ан-Нусры», которые регулярно открывают огонь по окраинам административного центра.

В городе Аль-Атариб был убит один из высокопоставленных членов исламистской коалиции «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» Ахмед Аль-Мухтар, передает оппозиционный канал Halab Today. Сообщается, что боевик погиб при взрыве СВУ, которое было заложено неизвестными в его автомобиле. Местные активисты считают, что бомба была установлена радикалами другого террористического объединения, так как на всей территории «Большого Идлиба», несмотря на панику в рядах джихадистов в связи с возможным грядущим наступлением САА и ВКС РФ, по-прежнему отмечаются локальные вооруженные стычки между различными бандформированиями.

Провинция Хомс

Боевики проамериканской группировки «Джейш Магавир ат-Таура», дислоцирующиеся на базе Соединенных Штатов «Ат-Танф», заявили о захвате пяти террористов «Исламского государства»1 на сирийско-иракской границе в юго-восточной части провинции Хомс, передает Damascus Now. США и подконтрольные им исламистские силы фактически сформировали в данной 55-километровой области в районе населенного пункта Ат-Танф зону подконтрольного хаоса, отмечают местные наблюдатели. Сюда, в эту «черную дыру», как ранее обозначили данный район в Минобороны РФ, стекаются джихадисты со всей Сирии. Кроме того, в регионе, куда Вашингтон не допускает правительственные конвои, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. По информации российского Центра по примирению, в изоляции, созданной американцами на этом направлении, оказались свыше 50 тысяч мирных сирийцев.

Провинция Идлиб

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», а также турецкие военнослужащие вслед за боевиками альянса «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» начали свои новые спецоперации по захвату как можно большего числа сторонников примирения с правительством САР в провинции Идлиб. В результате за последнее время на территории региона было в общей сложности арестовано еще 250 человек, обвиненных в «измене». Данные рейды встретили категорическое осуждение местного населения и спровоцировали волну митингов, однако радикалы продолжают проводить подобные задержания, всячески стремясь помешать возможности мирного урегулирования в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Хама

Правительственные силы САР продолжают вести артиллерийскую подготовку по опорным пунктам радикальных исламистских группировок, которые связаны с «Джебхат ан-Нусрой» и которые намерены продолжать сопротивление, игнорируя план примирения официального Дамаска, в районе Аль-Латаминского выступа в северной части провинции Хама. По сведениям агентства Damascus Now, наиболее тяжелые удары по военным объектам джихадистов сирийские военнослужащие наносят на линии фронта вблизи поселения Аз-Залакият. Информация о масштабе урона, причиненного террористам, в настоящее время выясняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)