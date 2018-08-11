Началось солнечное затмение. Онлайн-трансляция

Москва, 11 августа. Третье солнечное затмение за текущий год началось. На территории России наиболее зрелищным оно будет на Дальнем Востоке.

Ранее россияне могли наблюдать, как Луна закрывает Солнце, 15 февраля и 13 июля. В субботу, 11 августа, такая возможность в третий раз будет предоставлена жителям Земли.

Наиболее эффектным это зрелище будет на Дальнем Востоке. Жители региона смогут увидеть частично затмение Солнца без специальных светофильтров.

Жителям северо-запада Чукотского автономного округа, а также северо-востока Якутии также посчастливится стать свидетелями того, как Луна закроет около 67% солнечного диска.

А вот жителям столицы в этот раз не очень повезло. В Москве процент покрытия будет небольшим, поэтому затмения в Московской области почти не будет видно. Для москвичей и жителей других регионов страны Федеральное агентство новостей представляет онлайн-трансляцию этого уникального явления.

Свидетелями частичного солнечного затмения 11 августа также станут жители Канады, Великобритании, Эстонии, Норвегии, Гренландии, Швеции, Эстонии, Китая и Латвии. По словам специалистов, оно станет самым наблюдаемым солнечным затмением этого года.