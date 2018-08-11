Ужасно для России, необходимо для Украины: Запад возбудился из-за пенсионной реформы. Колонка Владимира Корнилова

Одной из любимейших тем западной прессы этим летом стала пенсионная реформа в России. Казалось бы, ну какое дело читателям американских или европейских газет до того, в каком возрасте пойдут на пенсию российские граждане? Однако возбуждение на Западе царит немалое: они называют пенсионную реформу в РФ ужасной, но в то же самое время необходимой для Украины.

Примерно так же были взбудоражены тамошние СМИ перед выборами президента России весной этого года, ежедневно мусолили тему о «низкой явке», которая якобы «больно ударит по Путину». Явка оказалась высокой, западные кремленологи на какое-то время пришли в уныние. Но тема повышения пенсионного возраста в России вновь вселила в них надежды.

Какие СМИ ни возьмешь, они все упражняются в оценке количества протестующих, пришедших на митинги протеста: там были тысячи, нет, десятки тысяч людей. Западные журналисты и пропагандисты не скрывают своих надежд: реформа приведет к падению президентства Путина, приведет к расколу правящей партии и т. д.

Я не забуду такие же прогнозы от западных «знатоков России» 6 лет назад. Чего стоила только обложка журнала The Times «Невероятно сокращающийся премьер России». Как они рассуждали о том, что рейтинги российской власти уже обрушились, и поднять их снова ну никак не получится! Представляете, сколько лет прошло, а они снова и снова возбуждаются при любом колебании рейтингов, пытаясь выдать их за неумолимый тренд, который обязательно приведет к социальным беспорядкам и бунтам.

Да что там говорить, эти же самые СМИ активно подталкивают россиян к бунтам. Конечно, особенно стараются пропагандистские ресурсы Джорджа Сороса. Так, OpenDemocracy, содержащийся преимущественно на его деньги и средства американских налогоплательщиков, не стесняясь, публикуют фактические призывы к беспорядкам.

«У меня требование одно — отставка правительства РФ и импичмент президенту», — приводит слова некой россиянки соросовский ресурс. «Мы все ждали, что Москва встанет — мы бы все поехали (на митинг). Народ очень серьезно это обсуждает везде», — говорит другая. «Начинается сценарий, который мы видели на Украине. Для этого и делается эта реформа», — утверждает третий.

Стоп! А вот эта параллель с Украиной очень интересна! Поскольку ведь там тема повышения пенсионного возраста не просто дебатируется давно, оно фактически произошло в этом году. Правда, под соусом «повышения минимального страхового стажа», необходимого для получения пенсии.

И кто продавливал и продолжает продавливать необходимость повышения пенсионного возраста для украинцев? Да, именно те самые западные аналитики и «друзья Украины», которые в своих статьях гневно возмущаются тем, что в России такая же реформа асоциальна, поскольку средняя продолжительность жизни мужчин крайне малая, но при этом не видят такой же проблемы для Украины. А ведь по данному показателю обе страны являются равными (мало того, по некоторым сведениям, на Украине он даже хуже).

Однако всем известно, что это именно МВФ постоянно, из года в год, выдвигает Украине жесткое требование повышения пенсионного возраста, ставя это необходимым условием для выделения кредитов. И скажите, хоть раз все эти кремленологи призвали украинцев к бунтам, к восстаниям? Где-то на соросовских ресурсах вы видели, чтобы рядовые украинцы рассуждали о необходимости выйти на улицы и свергать режим Порошенко в связи с пенсионной реформой?

Конечно, нет. Наоборот, все западные «друзья Украины» наперебой поддерживают идею повышения пенсионного возраста там и активно продвигают ее в жизнь. К примеру, известный критик России шведский эксперт Андерс Ослунд в 2015 г. издал книгу «Украина: Что пошло не так и как исправить это».

В этом инструктаже для украинского правительства профессор под фактически приказным заголовком «Социальные реформы не могут ждать» просто-таки требует немедленного увеличения пенсионного возраста: «Пенсионные затраты на Украине очень высоки, достигая 16% ВВП, что должно быть постепенно уменьшено до нормального уровня в 8% ВВП… Необходимо и дальше продолжать повышение пенсионного возраста, а условия для раннего выхода на пенсию нужно ужесточать». Правда, недвусмысленное заявление?

Тот же Ослунд писал в 2016 г.: «Министр финансов Украины Данилюк не исключает возможности повышения пенсионного возраста. Это должно произойти». Четко, понятно, однозначно.

А теперь внимание! Посмотрите, что тот же самый Ослунд пишет о планах повышения пенсионного возраста в России нынешним летом: «Как долго российская нация будет принимать такую антисоциальную политику?»

Во как! То есть это все-таки «антисоциальная политика»? А почему же на Украине тот же самый аналитик называет те же самые действия «социальной реформой», причем необходимой реформой? Как вы понимаете, ответ очевиден.

Заметьте, я оставляю за скобками саму идею пенсионной реформы и не собираюсь обсуждать, необходима она или нет. Уж мне, обладателю паспортов Украины и ДНР, совершенно не приходится надеяться на пенсию в России (как собственно, и на Украине, где я по известным причинам не могу появляться и уж точно не наработаю 35 лет необходимого стажа для права на получение нормальной пенсии).

Да, я считаю, что правительство любой страны имеет право на поиски путей выхода из демографического кризиса, в том числе, путем непопулярных реформ, а народ имеет полное право на возмущение и попытки отстаивания своих прав — именно таким образом веками и приходили к общественному консенсусу. Но моя колонка не об этом. Она о том, как вполне закономерный спор по острым социальным вопросам наши западные «друзья» пытаются использовать против России и российского народа. Но при этом проявляют двойные стандарты, выкручивая руки своим сателлитам и требуя от них поступать именно тем способом, который они критикуют в России. Вот на это и стоит обратить особое внимание.