Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

Москва, 11 августа. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов, физкультурников и работников физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Он отметил, что развитие массового спорта — одна из приоритетных задач государства. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Развитие массового спорта — одна из ключевых, приоритетных задач государства. Мы и впредь будем уделять большое внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов, наставников, педагогов», — заявил президент.

Путин отметил, что важность того, чтобы каждый человек вне зависимости от возраста смог заниматься любым видом спорта.

«Спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели», — отметил Путин.

Также президент подчеркнул, что многие прославленные чемпионы и рекордсмены России начали восхождение к спортивному Олимпу из кружков и спортивных секций.