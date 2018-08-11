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Путин поздравил россиян с Днем физкультурника
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    Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

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    Путин в поздравлении с Днем физкультурника отметил важность развития массового спорта в РФ

    Москва, 11 августа. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов, физкультурников и работников физической культуры и спорта с Днем физкультурника. Он отметил, что развитие массового спорта — одна из приоритетных задач государства. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

    «Развитие массового спорта  — одна из ключевых, приоритетных задач государства. Мы и впредь будем уделять большое внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов, наставников, педагогов», — заявил президент.

    Путин отметил, что важность того, чтобы каждый человек вне зависимости от возраста смог заниматься любым видом спорта.

    «Спорт закаляет характер и волю, учит преодолевать трудности, настойчиво добиваться поставленной цели», — отметил Путин.

    Также президент подчеркнул, что многие прославленные чемпионы и рекордсмены России начали восхождение к спортивному Олимпу из кружков и спортивных секций.

    Автор: Денис Коробейников
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