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Украина
Порошенко придумал, как «избавиться» от Черноморского флота РФ в Крыму
Общество
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    Порошенко придумал, как «избавиться» от Черноморского флота РФ в Крыму

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    Порошенко придумал, как «избавиться» от Черноморского флота РФ в Крыму

    Киев, 11 августа. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что придумал способ «избавиться» от Черноморского флота РФ в Крыму. Глава Украины предлагает переписать конституцию страны.

    По мнению Порошенко, на Украине назрела необходимость в изменении конституции. Речь идет о закреплении в ней «амбиций о вступлении Украины в Европейский союз и в НАТО».

    Глава Украины отметил, что уже подготовил соответствующие поправки, которые будут поданы на рассмотрение в парламент страны. Однако он тут же подчеркнул, что отказ принят не будет.

    «Никому не позволю подвергнуть ревизии европейскую и североатлантическую стратегии Украины», — заявил он на своей странице в Twitter.

    Порошенко также обратил внимание в соцсети, что нашел способ избавиться от охраняющего Крым Черноморского флота — его присутствие на полуострове, прописанное в конституции, будет вычеркнуто.

    Порошенко придумал, как «избавиться» от Черноморского флота РФ в Крыму

    «Надо также избавиться от продиктованных Кремлем подзабытых конституционных принципов для временного пребывания российского флота на нашей территории», — пояснил президент Украины.

    Однако Порошенко не учел тот факт, что Крым больше не принадлежит Украине. Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство страны, которое пришло к власти в результате государственного переворота, и провели референдум о вступлении в состав России. Большинство жителей республики одобрили этот шаг, однако Киев отказался признать его и объявил республику так называемой «временно оккупированной территорией».

    Автор: Катерина Тимошенская
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