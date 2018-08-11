Порошенко придумал, как «избавиться» от Черноморского флота РФ в Крыму

Киев, 11 августа. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что придумал способ «избавиться» от Черноморского флота РФ в Крыму. Глава Украины предлагает переписать конституцию страны.

По мнению Порошенко, на Украине назрела необходимость в изменении конституции. Речь идет о закреплении в ней «амбиций о вступлении Украины в Европейский союз и в НАТО».

Глава Украины отметил, что уже подготовил соответствующие поправки, которые будут поданы на рассмотрение в парламент страны. Однако он тут же подчеркнул, что отказ принят не будет.

«Никому не позволю подвергнуть ревизии европейскую и североатлантическую стратегии Украины», — заявил он на своей странице в Twitter.

Порошенко также обратил внимание в соцсети, что нашел способ избавиться от охраняющего Крым Черноморского флота — его присутствие на полуострове, прописанное в конституции, будет вычеркнуто.

«Надо также избавиться от продиктованных Кремлем подзабытых конституционных принципов для временного пребывания российского флота на нашей территории», — пояснил президент Украины.

Зміни до Конституції в частині закріплення наших амбіцій про вступ України до Європейського Союзу і до НАТО давно назріли. Мною підготовлені поправки до Основного Закону, які подам на розгляд Українського парламенту з початком нового політичного сезону. pic.twitter.com/icU3oihhz3 — Петро Порошенко (@poroshenko) August 9, 2018

Однако Порошенко не учел тот факт, что Крым больше не принадлежит Украине. Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство страны, которое пришло к власти в результате государственного переворота, и провели референдум о вступлении в состав России. Большинство жителей республики одобрили этот шаг, однако Киев отказался признать его и объявил республику так называемой «временно оккупированной территорией».