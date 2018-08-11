«Самые устрашающие на планете»: в США похвастались «мощными» подлодками

Москва, 11 августа. США похвастались своими подлодками, назвав их самыми мощными и устрашающими на планете. Такое мнение об американских субмаринах высказали в пресс-службе 6-го флота США.

«Наши подводные силы остаются самыми мощными и устрашающими на планете», — сообщил представитель 6-го флота США Кайл Рэйнс РИА Новости.

Данное заявление он сделал, комментируя сообщение о том, что российский фрегат «Адмирал Эссен» обнаружил и взял на сопровождение американскую атомную подлодку типа «Огайо». Как сообщала газета «Известия», за два часа сопровождения экипаж «Адмирала Эссена» составил акустический портрет субмарины и отработал учебную задачу по уничтожению условного противника.

«Самолеты и корабли ВМС США регулярно сталкиваются с российскими военными в международном воздушном и морском пространстве», — отреагировал на сообщение Рэйнс.

Представитель американского флота заявил, что такие встречи «безопасны и профессиональны».