Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 19 нарушений режима тишины

Москва, 11 августа. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня за последние сутки, заявили в министерстве обороны РФ.

Военное ведомство опубликовало информационный бюллетень о текущей ситуации в Сирии. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 8, Алеппо – 10, Хама – 1, — говорится в тексте документа.

Турецкие наблюдатели за сутки зафиксировали лишь три случая стрельбы. Два из них произошли в провинции Хама, один — в Идлибе.

Ранее сообщалось о том, что военная полиция Российской Федерации выставила посты у демилитаризованной зоны на Голанах.