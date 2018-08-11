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Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 19 нарушений режима тишины
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    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 19 нарушений режима тишины

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    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 19 нарушений режима тишины

    Москва, 11 августа. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня за последние сутки, заявили в министерстве обороны РФ.

    Военное ведомство опубликовало информационный бюллетень о текущей ситуации в Сирии. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. 

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 8, Алеппо – 10, Хама – 1, — говорится в тексте документа.

    Сирия: российские наблюдатели зафиксировали 19 нарушений режима тишины

    Турецкие наблюдатели за сутки зафиксировали лишь три случая стрельбы. Два из них произошли в провинции Хама, один — в Идлибе.

    Ранее сообщалось о том, что военная полиция Российской Федерации выставила посты у демилитаризованной зоны на Голанах. 

    Автор: Катерина Иванова
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