«Не оценивайте мои поступки»: муж певицы Лорак высказался после «измены» с украинской моделью

Москва, 11 августа. Муж певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу прокомментировал видеозапись из караоке клуба, где он проводил время с украинской моделью Яной Беляевой.

Мужчина отдыхал с ней, пока Лорак находилась на гастролях. Бизнесмен длительное время никак не комментировал видеозапись, но недавно высказался в социальной сети.

«Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня», — сообщил Налчаджиоглу в Instagram.

Как сообщает «Комсомольская правда», мужчина снимает для Беляевой квартиру, а также оплатил ей несколько пластических операций. Недавно девушка вышла в финал конкурса «Мисс Украина-Вселенная 2018», который пройдет в Киеве.

Отметим, что Ани Лорак никак не прокомментировала поведение мужа, однако пользователи Instagram заметили, что певица ходит без обручального кольца.