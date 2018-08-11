Меню
Общество
«Не оценивайте мои поступки»: муж певицы Лорак высказался после «измены» с украинской моделью
Общество
Бассейн на Древлянке в Петрозаводске возобновляет работу после каникул
Следующая новость
Загрузка...

    «Не оценивайте мои поступки»: муж певицы Лорак высказался после «измены» с украинской моделью

    46

    «Не оценивайте мои поступки»: Муж певицы Лорак высказался после «измены» с украинской моделью

    Москва, 11 августа. Муж певицы Ани Лорак турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу прокомментировал видеозапись из караоке клуба, где он проводил время с украинской моделью Яной Беляевой.

    Мужчина отдыхал с ней, пока Лорак находилась на гастролях. Бизнесмен длительное время никак не комментировал видеозапись, но недавно высказался в социальной сети.

    «Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня», — сообщил Налчаджиоглу в Instagram.

    «Не оценивайте мои поступки»: Муж певицы Лорак высказался после «измены» с украинской моделью

    Как сообщает «Комсомольская правда», мужчина снимает для Беляевой квартиру, а также оплатил ей несколько пластических операций. Недавно девушка вышла в финал конкурса «Мисс Украина-Вселенная 2018», который пройдет в Киеве.

    Отметим, что Ани Лорак никак не прокомментировала поведение мужа, однако пользователи Instagram заметили, что певица ходит без обручального кольца.

     

    Автор: Денис Коробейников
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.