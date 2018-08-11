Автор книги «Все лгут» признался, что это правда

Бывший сотрудник Big Data Google и автор бестселлера «Все лгут» Сет Стивенс-Давидовиц в эксклюзивном интервью агентству USA Really признался, что все люди врут, потому что боятся. Беседа состоялась в московском институте «Стрелка» в ходе открытой дискуссии «Как новые технологии меняют государство».

Стивенс-Давидовиц отметил, что люди врут всем и всегда, и, прежде всего, сами себе, потому что боятся, что их истинные намерения узнают окружающие.

В пример он привел действия бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, когда тот выпустил в Сеть реальные запросы и информацию о секретных программах американских спецслужб, чтобы защитить закон. «Я дал присягу поддерживать и защищать Конституцию. Я видел, что ее нарушают в большом масштабе», — заявил тогда Сноуден.

По словам Сноудена, он был уверен в правильности своих действий и был бы готов повторить их. «Вне зависимости от того, что со мной случится, мы имеем право знать это», — сказал Сноуден о раскрытых им данных. По его словам, простые люди имеют возможность реально изменить ситуацию и защитить свободу обмена данных в Интернете даже в условиях бездействия конгресса США.

Простые люди стали бояться, что их данные точно также могут попасть в руки любого человека или правительства, будь то сотрудник ЦРУ или любой IT-специалист. «Например, человек может изменить свое имя, поведение в Интернете или даже перейти на другой сайт, чтобы его секреты не стали всеобщим достоянием. Однако скрыться он не сможет», — заявил Стивенс-Давидовиц.

«Давайте представим, что кого-то спросят: «Вы случайно не гей?» — пошутил Стивенс-Давидовиц. — Большинство вряд ли захочет отвечать на этот вопрос. Хотя, задавая такой вопрос, скорее всего, кто-то уже заранее узнал, что отвечающий посещает порнографические сайты и что ему это нравится. И если говорить о Big Data, то, сделав анализ запросов человека, можно четко установить, что он гей».

Также бывший сотрудник Big Data Google заявил, что столкнулся с такой ситуацией, когда в России мэр заявил, что в его городе нет геев, но «согласно проведенному им анализу, он ошибался». «Здесь есть геи, как и в каждом городе мира», — подытожил Стивенс-Давидовиц.

Книга «Все лгут. Поисковики, Big Data и Интернет знают о вас все» была написана в 2017 году. ﻿Автор книги Сет Стивенс-Давидовиц, бывший специалист Google по Data Science, провел исследование, опираясь на науку о Big Data, а также данные, которые может предоставить исследователю Интернет.

В частности, в книге он ответил на столь волнующие всех вопросы: «Как часто мы на самом деле занимаемся сексом? Почему, вопреки общественному мнению, на президентских выборах США победил Дональд Трамп? Что мы в действительности думаем о людях другой расы?».

По мнению автора книги, социологические исследования и опросы не в состоянии ответить правдиво на эти многие и другие важные вопросы. Поэтому Стивенс-Давидовиц обратил свой взгляд на данные, которые не могут врать, а именно Big Data, а также всю ту информацию, которую может предоставить Интернет.

В итоге результаты настолько впечатлили правительство США, что до конца 2018 года социальные сети в стране будут «отрегулированы» самым жесточайшим образом — и об этом ФАН уже рассказывал.