Сирия: театральное представление для всей семьи прошло в провинции Хасака

Дамаск, 11 августа. Театр имеет важную национальную и образовательную роль в сирийской Хасаке. Впервые после многолетней войны в провинции прошел музыкальный спектакль для всей семьи. Это представление стало очередным свидетельством того, что Сирия находится на пути восстановления и победы над терроризмом, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

На мероприятии присутствовало большое количество детей, которые пришли на спектакль вместе со своими родителями. С аудиторией активно взаимодействовали актеры — маленьких зрителей вызывали на сцену и вовлекали в игру.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что театр — это один из источников культуры и образования для сирийского народа. Национальный театр, созданный на сцене Арабского культурного центра в Хасаке, имеет яркую историю.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийская молодежная ассоциация провела первый спортивный фестиваль с начала военного конфликта в республике. Мероприятие состоялось в сирийском городе Камышлы (провинция Хасака).

Кроме того, в провинции Латакия открылась выставка скульптур из песка «Огаро 2018». Мероприятие было посвящено старейшему городу Угарит, жители которого внесли большой вклад в развитие человеческой цивилизации много веков назад. Организаторами выставки выступили Союз художников Латакии и Национальная ассоциация развития туризма в Сирии.

Все эти мероприятия — яркие свидетельства того, что сирийская республика постепенно возвращается к мирной жизни после начала военного конфликта. В первую очередь, эти культурные события привлекают местных жителей, многие их которых были вынуждены покинуть родные дома из-за атаки террористов. Некоторые и вовсе — остались без крыши над головой.