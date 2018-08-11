Порошенко пожелал, чтобы в день Ялты в Крыму подняли украинский флаг

Киев, 11 августа. Президент Украины Петр Порошенко в день Ялты пожелал, чтобы над городом и всем Крымом поднялся флаг Украины и прозвучал украинский гимн.

Об этом Порошенко написал в своем Twitter. Ялту он назвал жемчужиной Крыма, а Крым – «настоящей жемчужиной украинского государства».

«Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг», — заключил Порошенко.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Украина и ряд западных государств результатов народного волеизъявления не признают. Киев продолжает заявлять, что Крым является якобы украинской территорией, и обвиняет Москву в якобы имевшей место «агрессии».

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что полуостров вошел в состав РФ демократическим путем, и вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.

Ранее крымские татары заявили, что готовы выступить в ООН и рассказать о реальном положении дел на полуострове в ответ на распоряжение Порошенко подготовить к следующей сессии Генассамблеи очередную резолюцию о якобы имеющем место нарушении их прав в республике.