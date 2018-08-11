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Легкомоторный самолет разбился на Украине, пилот погиб
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    Легкомоторный самолет разбился на Украине, пилот погиб

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    Легкомоторный самолет разбился на Украине, пилот погиб

    Москва, 11 августа. На Украине в Тернопольской области разбился легкомоторный самолет, в авиакатастрофе погиб пилот воздушного судна.

    Крушение самолета произошло накануне в 22.46 вечера в районе села Пановцы Борщевского района, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что после падения самолет загорелся, пилоту выжить не удалось.

    В настоящее время на месте работают специалисты. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

    Ранее в США разбился лайнер, угнанный из международного аэропорта Сиэтла. По предварительным данным, пассажиров на его борту не было.

    Автор: Василий Котов
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