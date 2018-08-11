Легкомоторный самолет разбился на Украине, пилот погиб

Москва, 11 августа. На Украине в Тернопольской области разбился легкомоторный самолет, в авиакатастрофе погиб пилот воздушного судна.

Крушение самолета произошло накануне в 22.46 вечера в районе села Пановцы Борщевского района, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что после падения самолет загорелся, пилоту выжить не удалось.

В настоящее время на месте работают специалисты. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в США разбился лайнер, угнанный из международного аэропорта Сиэтла. По предварительным данным, пассажиров на его борту не было.