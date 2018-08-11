Сотни человек пострадали во время протестов в Румынии

Бухарест, 11 августа. Более 400 человек пострадали во время беспорядков в Бухаресте, которые образовались из-за митинга против действующего парламента страны.

Участники протестной акции требовали распустить парламент и провести досрочные выборы в стране. На митинг пришли несколько сотен человек.

Во время проведения мероприятия произошли столкновения с полицией. Против агрессивных митингующих были применены водометы и слезоточивый газ.

Как передают местные СМИ, в результате беспорядков, которые образовались в Бухаресте, пострадали 440 человек. По некоторым данным, среди них есть и сотрудники правоохранительных органов — более 20 человек.

Участники демонстрации в Румынии публикуют последствия разгона.???? pic.twitter.com/eaBvLeEXyD — Alexander (@avaza1972) August 10, 2018

Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил разгон участников протестной акции.