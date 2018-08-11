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Сотни человек пострадали во время протестов в Румынии
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    Сотни человек пострадали во время протестов в Румынии

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    Сотни человек пострадали во время протестов в Румынии

    Бухарест, 11 августа. Более 400 человек пострадали во время беспорядков в Бухаресте, которые образовались из-за митинга против действующего парламента страны.

    Участники протестной акции требовали распустить парламент и провести досрочные выборы в стране. На митинг пришли несколько сотен человек.

    Во время проведения мероприятия произошли столкновения с полицией. Против агрессивных митингующих были применены водометы и слезоточивый газ.

    Как передают местные СМИ, в результате беспорядков, которые образовались в Бухаресте, пострадали 440 человек. По некоторым данным, среди них есть и сотрудники правоохранительных органов — более 20 человек.

    Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил разгон участников протестной акции.

    Автор: Катерина Иванова
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