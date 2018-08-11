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Сирия: САА зачищает остатки боевиков ИГ в провинции Эс-Сувейда — видео ФАН
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    Сирия: САА зачищает остатки боевиков ИГ в провинции Эс-Сувейда — видео ФАН

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    Сирия: САА зачищает остатки боевиков ИГ в провинции Эс-Сувейда — видео ФАН

    Дамаск, 11 августа. Сирийская арабская армия (САА) продолжает операцию по зачистке боевиков в районе пустыни Бадия на северо-востоке провинции Эс-Сувейда, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

    В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

    В данный момент правительственные силы приближаются форпосту подпольных групп ИГ1, расположенному в местности Шинван-эль-Асфар. При поддержке ВКС РФ войскам САР удалось углубиться в район, где действуют ИГ, на 50 км. На пути к нему боевики вырыли глубокие рвы и заминировали участки дорог, чтобы затруднить продвижение армии.

    В результате последних вооруженных столкновений под контроль САА перешли несколько населенных пунктов. По последним данным, банда боевиков попала в окружение неподалеку от города Аль-Кара и была полностью ликвидирована. Бои на плато Ас-Сафа до сих пор продолжаются.

    Напомним, что в конце июля террористы «Исламского государства»1 устроили теракт в административном центра провинции Эс-Сувейда. Жертвами атаки стали более 240 человек, еще десятки пострадали.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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