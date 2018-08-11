Чешские военные пообещали отомстить за трех своих солдат, убитых в Афганистане

Прага, 11 августа. Командиры чешской армии заявили, что найдут в Афганистане организаторов убийства трех военнослужащих и представить их к суду. Об этом сообщил начальник Генштаба чешской армии генерал-лейтенант Алеш Опата.

Убийство трех чешских солдат произошло 5 августа в районе авиабазы «Баграм». Террорист-смертник устроил взрыв. Погибли 25-летний Патрик Штепанек, 28-летний Камил Бенеш и 36-летний Мартин Марцин. Солдаты были участниками чешского контингента в миссии НАТО «Решительная поддержка». Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан»1 (деятельность организации запрещена на территории России).

«Чешская армия намерена отомстить за смерть своих трех военнослужащих. С помощью партнеров из союзнических армий мы хотим найти организаторов нападения и представить их к афганскому суду», — заявил Опата.

Он отметил, что военных интересует вся цепочка: от того, кто сконструировал взрывное устройство, до того, кто организовал теракт.

Также Опата сообщил, что, несмотря на смерть военнослужащих, никто из контингента чешской армии, находящейся в Афганистане, не захотел вернуться домой. Все военные останутся в стране до середины октября, когда закончится командировка.

Напомним, что в Афганистане погибли уже 13 чешских солдат. Последний раз пять военнослужащих подорвались на мине возле авиабазы «Баграм» 8 июля 2014 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.