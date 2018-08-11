Меню
Происшествия
Преследование угнанного в США самолета попало на видео
Общество
Бассейн на Древлянке в Петрозаводске возобновляет работу после каникул
Следующая новость
Загрузка...

    Преследование угнанного в США самолета попало на видео

    73

    Преследование угнанного в США самолета попало на видео

    Вашингтон, 11 августа. Преследование самолета авиакомпании Alaska Airlines, который был угнан одним из сотрудников компании из международного аэропорта Сиэтла, а затем разбился, попало на видео.

    Ролики в Сеть выложили очевидцы. На кадрах видно, как следом за лайнером в небе появляется один из истребителей F-15. Всего, как сообщали ранее местные полицейские, на перехват угнанного самолета отправились два истребителя. Они должны были увести самолет в безлюдную зону.

    Как видно из другого ролика, опубликованного местными жителями, лайнер Alaska Airlines пролетает буквально над крышами домов, расположенных в окрестностях Сиэтла.

    Напомним, в субботу один из сотрудников авиакомпании совершил неавторизованный вылет из аэропорта Сиэтла на лайнере Bombardier Dash 8 Q400. По предварительным данным, пассажиров на борту не было. Самолет разбился в заливе Пьюджет.

    Автор: Василий Котов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.