Преследование угнанного в США самолета попало на видео

Вашингтон, 11 августа. Преследование самолета авиакомпании Alaska Airlines, который был угнан одним из сотрудников компании из международного аэропорта Сиэтла, а затем разбился, попало на видео.

Ролики в Сеть выложили очевидцы. На кадрах видно, как следом за лайнером в небе появляется один из истребителей F-15. Всего, как сообщали ранее местные полицейские, на перехват угнанного самолета отправились два истребителя. Они должны были увести самолет в безлюдную зону.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018

Как видно из другого ролика, опубликованного местными жителями, лайнер Alaska Airlines пролетает буквально над крышами домов, расположенных в окрестностях Сиэтла.

Напомним, в субботу один из сотрудников авиакомпании совершил неавторизованный вылет из аэропорта Сиэтла на лайнере Bombardier Dash 8 Q400. По предварительным данным, пассажиров на борту не было. Самолет разбился в заливе Пьюджет.