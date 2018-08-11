Акционеры Tesla подали на Маска в суд из-за постов в Twitter

Сан-Франциско, 11 августа. Акционеры Tesla подали в суд на основателя компании Илона Маска из-за постов в Twitter о том, что фирма станет частной.

Акционеры компании возмущены заявлениями Маска в соцсети 7 августа о превращении Tesla в частную компанию. Посты основателя фирмы вызвали резкие колебания курса акций, а также нарушили закон о ценных бумагах, убеждены они. Истцы также считают, что заявления Маска о готовности профинансировать вывод компании с биржи были недостоверными. Они указали на то, что они привели к скачкам цены, из-за чего некоторые из акционеров компании понесли потери, пишет Bloomberg.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Напомним, после постов Маска в Twitter о возможном превращении Tesla в частную компанию ценные бумаги компании выросли на 11% — почти до 380 долларов за акцию. Однако, когда на счет достоверности заявлений появились сомнения, бумаги потеряли около 7%.