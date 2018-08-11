Украина дождется: эксперты о намерении Киева арестовать еще одно судно РФ

Российское судно «Механик Погодин» может быть арестовано в порту Херсона, с таким заявлением выступил Борис Бабин, который занимает на Украине должность постоянного представителя президента Петра Порошенко в Крыму. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Бабин заявил, что судно, которое принадлежит компании, попавшей под санкции СНБО, обнаружила Служба безопасности Украины. При этом он рассказал, что берет дело под свой личный контроль, и выразил уверенность, что «Механик Погодин» покинет Херсонский порт «не скоро», и помешать возбуждению уголовного дела никому не удастся.

Кроме того, представитель украинского президента сообщил, что судно пока не арестовано, но «никто никуда не денется».

Предел терпения России

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в российско-украинских отношениях есть одна особенность, которой, скорее всего, нет нигде. Есть люди, готовые наступать на одни и те же грабли с таким упорством, что начинаешь думать, не делают ли они это специально.

«Уже несколько месяцев длится история с судном «Норд», вся страна об этом знает, в Азовском море особый режим, но есть странные граждане, которые ведут себя так, будто ничего не произошло. Может, им за это деньги платят, я не знаю. Как можно идти прямиком под арест? Проблема в том, что глупость или намеренное вредительство становятся проблемой российского государства. Что такое сегодня Украина, все выучили назубок. Кроме тех, кто ничему научиться не способен. Украине дождется, что Россия усилит свою морскую группировку», — пояснил Игорь Рябов.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН действия Киева.