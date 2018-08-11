Трамп и Макрон обсудили по телефону Сирию и Иран

Москва, 11 августа. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в ночь на субботу обсудили по телефону Сирию, Иран и ситуацию на Ближнем Востоке, передает агентство France Press.

Как сообщил изданию источник в администрации французского президента, переговоры прошли по инициативе администрации Макрона, разговор провели для того, чтобы продолжить рассмотрение тем, обсуждавшихся в ходе последних недель, и подготовить предстоящие новые дипломатические консультации.

Уточняется, что вопрос отношений с Ираном был поднят на фоне возобновления санкций Вашингтона против Тегерана и компаний, ведущих бизнес с Ираном.

Также накануне Макрон обсудил по телефону ситуацию в Сирии с президентом РФ Владимиром Путиным. В разговоре с российским лидером был поднят вопрос об условиях, которые необходимы для добровольного, достойного и надежного возвращения беженцев в САР. Кроме того, Макрон переговорил о положении в Сирии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном торговлю и безопасность.